В Пенсионном фонде опровергли популярное заблуждение о прибавках для всех пенсионеров

Представители Пенсионного фонда Украины столкнулись с массовым непониманием со стороны граждан. Украинцам разъяснили, на какие именно прибавки стоит рассчитывать в июле, и почему предыдущие повышения были не столь большими, как надеялись люди.

Об этом сообщили журналисты Today.ua.

Ранее в ПФУ анонсировали, что сумма пенсий в среднем возрастет на 11%, но как показала практика, многие пенсионеры неправильно поняли расчет повышений.

Украинцы задавались вопросом, почему обещанная прибавка в размере 11%, которую им обещали к пенсионным выплатам, так и не была выплачена. В ПФУ попытались объяснить, что прибавка оказывается касалась не минимальных пенсий.

«Повышение пенсий на 11% касается не минимальных пенсий, а средней зарплаты, с которой формируется пенсионные выплаты. Поэтому не ждите этого повышения. Был создан новый коэффициент, но он не подразумевает прибавку в размере 11%. Вам следует подождать еще немного: начиная с первого июля минимальный размер пенсии повысится до 1712 гривен», — пояснили представители ПФУ.

Также ранее сообщалось, что украинские чиновники предупредили о том, что в ближайшие дни будет повышен прожиточный минимум, а за ним все остальные социальные выплаты.

Так, с первого июля будет размер прожиточного минимума повысится до 2197 гривен. Это потянет за собой повышение ряда социальных выплат.

В частности, прожиточный минимум на одного человека будет составлять 2118 гривен. Для детей до шести лет – 1859 гривен. Для детей от шести до 18 лет – 2318 гривен.

Напомним, выплаты украинцам взлетят с 1 июля, кто и сколько денег получит.

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