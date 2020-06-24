Из-за роста прожиточного минимума с 1 июля украинцам пересчитают размер некоторых выплат

Так, в настоящее время прожиточный минимум для трудоспособных лиц составляет 2 102 грн, а с 1 июля он вырастет до 2 197 грн. Об этом сообщили в пресс-службе Киевского городского центра занятости, передает Укринформ.

Поскольку максимальная помощь по безработице рассчитывается в процентном соотношении от среднего дохода за последние шесть месяцев работы и не может превышать сейчас четыре прожиточных минимума, то ее сумма составляет 8 408 грн. Следовательно, с 1 июля максимальный размер пособия по безработице составит 8 788 грн за месяц.

При этом размер минимального пособия не изменится. Сейчас это 1000 грн, которую граждане получают без учета зарплаты и страхового стажа.

Ранее стало известно, на какие доплаты могут рассчитывать украинские медики в условиях борьбы с эпидемией. Эту информацию во время заседания Кабинета министров сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он отметил, что в 2020 году будут увеличены расходы на медицину на 8 млрд. А доплаты к зарплатам медикам планируют продлить до конца года.

В частности, правительство постановило доплаты к зарплате медицинским и другим работникам (за исключением первички):

врачам в размере 70% к должностному окладу;

специалистам с базовым высшим и неполным высшим медобразованием всех специальностей на 50% минимальной зарплаты;

младшим сестрам в размере 25% минимальной зарплаты.

Доплату медицинским и другим работникам, вовлеченным в борьбу с распространением вирусной болезни, планируют осуществлять с 1 сентября по 31 декабря.

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