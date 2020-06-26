Президент Владимир Зеленский подписал документ, который предусматривает повышение выплат украинцам

Речь идет о законе "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения социальных гарантий для отдельных категорий лиц" № 646, который Верховная Рада приняла 2 июня 2020 года, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Размер социальной помощи на детей, над которыми опекунство будет увеличен с 1 июля 2020 года.

Выплаты вырастут с 2 до 2,5 прожиточного минимума, а выплаты на детей с инвалидностью - до 3,5.

Также предусмотрены новые выплаты опекунам детей до шести лет - 4 647,5 гривен и 6 506,5 гривен (дети с инвалидностью); новые выплаты опекунам детей от 6 до 18 лет - 5 795 гривен и 8 113 гривен (дети с инвалидностью).

Отмечается, что при определении права на назначение пособия на детей одиноким матерям применяются условия, установленные для назначения государственной социальной помощи малообеспеченным семьям в порядке, утвержденном Кабинетом министров.

Документ также вносит дополнения в Закон Украины "О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям" и устанавливает помощь малообеспеченным семьям, которая предоставляется в виде единовременной беспроцентной возвратной финансовой помощи трудоспособному лицу, не работает, из числа членов такой семьи для организации предпринимательской деятельности и вывода семьи из бедности.

Кроме того, документ предусматривает изменения и для пенсионеров. Увеличенная финансовая помощь предоставляется одиноким пенсионерам 80 лет и старше. При этом необходимо заключение специалистов о том, что пенсионеры нуждаются в постоянном уходе со стороны. Размер пособия увеличен до 40% прожиточного минимума для нетрудноспособных граждан - 684,8 гривен.

Напомним, выплаты украинцам взлетят с 1 июля, кто и сколько денег получит.

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