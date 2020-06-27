Суддя популярного шоу «Танці з зірками» Катерина Кухар порадувала шанувальників яскравими світлинами з сімейного відпочинку

Так, зірка вирішила похвалитися відпочинком на популярному столичному пляжі, куди завітала разом з подружками й чоловіком, передає Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Are you ready to summer? Острів запальних вечірок переїхав на Труханів і буде з нами до кінця цього літа», - йдеться в повідомленні.

Одним з головних досягнень цього дня, стверджує Кухар, стала можливість навчитися кататися на серфі.

«По-перше, можна навчитися кататися на серфі — це ж космос», - підкреслила вона.

Уточнимо, що на знімках Кухар позує спершу зі своїм чоловіком, а потім з подружками. Серед них можна було помітити фотографа з проєкту «Топмодель по-українськи» Соню Плакидюк і українського дизайнера Катю Сільченко.

«Клас! Така чудова й мила сім'я», «Катя, ви нереальні! Люблю», «красива», «які ви чарівні. Просто казка», - пишуть її шанувальники Кухар.

Як повідомлялося раніше, Катерина Кухар вразила ідеальними знімками з відпочинку на морі.

«Ходімо в сад, я покажу Вас трояндам…», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімках Кухар позує поруч з трояндами на тлі моря, демонструючи не тільки ідеальний вигляд, а свою розкішну зовнішність. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

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