Самая горячая участница десятого сезона шоу "Холостяк" с Максимом Михайлюком Даша Ульянова в вызывающем наряде собралась повышать "активность"

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, на котором предстала в черном топе и накинутом поверх бежевом пальто. При этом Даша засветила упругие прелести, от которых сводит дыхание.

Девушка выпрямила длинные волосы и нанесла яркий макияж, томно приоткрыв ротик и кинув интригующий взгляд в камеру.

Ульянова активно осваивает продвижение в соцсетях, поэтому решила привлечь внимание публики "раздачей лайков".

"ЛАЙК-ТАЙМ - мой первый ♥️ Давайте поднимем активность друг другу 😉

Я тоже принимаю участие. Выборочно буду лайкать Вас ♥️", - сообщила знаменитость.

Пользователи на ура восприняли идею участницы "Холостяка", подтвердив свое желание обмениваться "сердечками" в комментариях, а также не забывая нахваливать бывшую гимнастку Дашу: "Хочу интересных и позитивных людей 🔥"; "ты просто нереально красивая😍".

Ранее мы сообщали, Ульянова, которая является тренером по стретчингу, впервые решила провести марафон "Шпагат за 30 дней".

"Мы вместе потренируемся, научимся понимать своё тело, поработаем над растяжкой. С меня полная отдача вам, видео-тренировки, прямые эфиры, подарки 🎁 и если карантин позволит - личная встреча. С вас участие, хорошее настроение и стремление стать лучше", - поделилась событием красотка.

Девушка сопроводила анонс одним из наиболее запоминающихся моментов из "Холостяк-10" - когда она в костюме женщины-кошки задрала ногу на красных шпильках, чтобы закрыть духовку. Вышло по-настоящему эффектно.

Напомним, Даша из "Холостяка" пустилась во все тяжкие после измены Макса Михайлюка: "Вторая Волочкова"

Также Politeka сообщала, победительница "Холостяка" Даша Ульянова без белья ошеломила дерзкой выходкой: "Будущая звезда".