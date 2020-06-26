Самая горячая участница десятого сезона шоу "Холостяк" с Максимом Михайлюком Даша Ульянова в вызывающем наряде собралась повышать "активность"
Как передает Politeka.net, красотка опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, на котором предстала в черном топе и накинутом поверх бежевом пальто. При этом Даша засветила упругие прелести, от которых сводит дыхание.
Девушка выпрямила длинные волосы и нанесла яркий макияж, томно приоткрыв ротик и кинув интригующий взгляд в камеру.
Ульянова активно осваивает продвижение в соцсетях, поэтому решила привлечь внимание публики "раздачей лайков".
"ЛАЙК-ТАЙМ - мой первый ♥️ Давайте поднимем активность друг другу 😉
Я тоже принимаю участие. Выборочно буду лайкать Вас ♥️", - сообщила знаменитость.
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Пользователи на ура восприняли идею участницы "Холостяка", подтвердив свое желание обмениваться "сердечками" в комментариях, а также не забывая нахваливать бывшую гимнастку Дашу: "Хочу интересных и позитивных людей 🔥"; "ты просто нереально красивая😍".
Ранее мы сообщали, Ульянова, которая является тренером по стретчингу, впервые решила провести марафон "Шпагат за 30 дней".
"Мы вместе потренируемся, научимся понимать своё тело, поработаем над растяжкой. С меня полная отдача вам, видео-тренировки, прямые эфиры, подарки 🎁 и если карантин позволит - личная встреча. С вас участие, хорошее настроение и стремление стать лучше", - поделилась событием красотка.
Девушка сопроводила анонс одним из наиболее запоминающихся моментов из "Холостяк-10" - когда она в костюме женщины-кошки задрала ногу на красных шпильках, чтобы закрыть духовку. Вышло по-настоящему эффектно.
Напомним, Даша из "Холостяка" пустилась во все тяжкие после измены Макса Михайлюка: "Вторая Волочкова"
Также Politeka сообщала, победительница "Холостяка" Даша Ульянова без белья ошеломила дерзкой выходкой: "Будущая звезда".