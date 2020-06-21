Молодая модель из Франции Тилан Блондо, которую с детства заслуженно называют "самой красивой девочкой в мире", показала своего друга

Новый кадр, сделанный на улице, 19-летняя модель опубликовала в "сториз" в Инстаграм, передает Politeka.net

Тилан позирует в синей куртке и рваных джинсах, а также кроссовках вместе с молодым человеком, возможно бойфрендом.

Молодые люди присели и смотрят в кадр.

Пользователи не смогли отреагировать на увиденное, так как фотография опубликована на разделе «сториз», где как известно, возможность комментариев отключена.

Обратим внимание, что за жизнью модели в Инстаграм уже следят более 3,6 миллионов человек по всему миру.

Напомним, модельная карьера Блондо началась в 4 года. Тогда она, держась за руку одной из манекенщиц, вышла на подиум в наряде Жана Поля-Готье, а через два года снялась в детском Vogue Enfants. В 15 лет Тилан подписала контракт с международным модельным агентством IMG Models.

Ранее мы сообщали, Тилан показала, от кого получила такую внешность. Девушка выложила архивные фото со своей мамой Вероникой Любри. Женщина в прошлом работала телеведущей, но уже много лет, как дизайнер детской одежды.

Поводом для столь трогательного поста стал день рождения Вероники. Женщина откликнулась в комментариях, поблагодарив дочь за поздравление. Она написала, что очень скучает за своей куколкой. Похоже, Тилан из-за работы живет отдельно от родителей.

Напомним, что Тилан Блондо поразила видом без макияжа и с мокрой головой: «Ты серьезно такая?».

Также Politeka писала, что Тилан Блондо подразнила пышными формами в тесном топе: «Выросла малышка».