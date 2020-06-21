Молодая модель из Франции Тилан Блондо, которую с детства заслуженно называют "самой красивой девочкой в мире", показала своего друга
Новый кадр, сделанный на улице, 19-летняя модель опубликовала в "сториз" в Инстаграм, передает Politeka.net
Тилан позирует в синей куртке и рваных джинсах, а также кроссовках вместе с молодым человеком, возможно бойфрендом.
Молодые люди присели и смотрят в кадр.
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Пользователи не смогли отреагировать на увиденное, так как фотография опубликована на разделе «сториз», где как известно, возможность комментариев отключена.
Обратим внимание, что за жизнью модели в Инстаграм уже следят более 3,6 миллионов человек по всему миру.
Напомним, модельная карьера Блондо началась в 4 года. Тогда она, держась за руку одной из манекенщиц, вышла на подиум в наряде Жана Поля-Готье, а через два года снялась в детском Vogue Enfants. В 15 лет Тилан подписала контракт с международным модельным агентством IMG Models.
Ранее мы сообщали, Тилан показала, от кого получила такую внешность. Девушка выложила архивные фото со своей мамой Вероникой Любри. Женщина в прошлом работала телеведущей, но уже много лет, как дизайнер детской одежды.
Поводом для столь трогательного поста стал день рождения Вероники. Женщина откликнулась в комментариях, поблагодарив дочь за поздравление. Она написала, что очень скучает за своей куколкой. Похоже, Тилан из-за работы живет отдельно от родителей.
Напомним, что Тилан Блондо поразила видом без макияжа и с мокрой головой: «Ты серьезно такая?».
Также Politeka писала, что Тилан Блондо подразнила пышными формами в тесном топе: «Выросла малышка».