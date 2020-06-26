19-летняя французская модель Тилан Блондо, которую с детства заслуженно называют "самой красивой девочкой в мире", изумила фото в мужском пиджаке
Как передает Politeka.net, знаменитость опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, ради которого избавилась от тесной одежды. Модель прикрылась стильным черным пидажком, который заметно ей велик. Невозожно не заметить упругие прелести красотки, которые предательски выгялдывают из-под пиджака.
Тилан собрала волосы в пучок, нанесла минимум косметики и засняла собственное отражение в большом зеркале. Блондо дерзко отвела голову в сторону, но испепелящий взгляд при этом устремила вперед. Девочка с ангельской внешностью, будоражащая мир 10-15 лет назад, теперь уже совсем повзрослела.
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"Блеск😍"
"Удивительная 😍"
"Гламурная красавица 💋"
"Ты так красива ♥ ️"
"Какая красивая девушка😍🔥🔥"
Ранее мы сообщали, Тилан выставила в "сториз" кадры, максимально приблизив юные прелести к камере. Улыбающаяся девушка покрутилась в маечке. Заметно, что на ней нет нижнего белья, так что силует ее "вишенок" будоражит фантазию.
Напомним, модельная карьера Блондо началась в 4 года. Тогда она, держась за руку одной из манекенщиц, вышла на подиум в наряде Жана Поля-Готье, а через два года снялась в детском Vogue Enfants. В 15 лет Тилан подписала контракт с международным модельным агентством IMG Models.
Напомним, что Тилан Блондо поразила видом без макияжа и с мокрой головой: «Ты серьезно такая?».
Также Politeka писала, что Тилан Блондо подразнила пышными формами в тесном топе: «Выросла малышка».