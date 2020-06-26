19-летняя французская модель Тилан Блондо, которую с детства заслуженно называют "самой красивой девочкой в мире", изумила фото в мужском пиджаке

Как передает Politeka.net, знаменитость опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, ради которого избавилась от тесной одежды. Модель прикрылась стильным черным пидажком, который заметно ей велик. Невозожно не заметить упругие прелести красотки, которые предательски выгялдывают из-под пиджака.

Тилан собрала волосы в пучок, нанесла минимум косметики и засняла собственное отражение в большом зеркале. Блондо дерзко отвела голову в сторону, но испепелящий взгляд при этом устремила вперед. Девочка с ангельской внешностью, будоражащая мир 10-15 лет назад, теперь уже совсем повзрослела.

Пользователи кинулись комментировать пост, не скупясь на комплименты в комментариях:

"Блеск😍"

"Удивительная 😍"

"Гламурная красавица 💋"

"Ты так красива ♥ ️"

"Какая красивая девушка😍🔥🔥"

Ранее мы сообщали, Тилан выставила в "сториз" кадры, максимально приблизив юные прелести к камере. Улыбающаяся девушка покрутилась в маечке. Заметно, что на ней нет нижнего белья, так что силует ее "вишенок" будоражит фантазию.

Напомним, модельная карьера Блондо началась в 4 года. Тогда она, держась за руку одной из манекенщиц, вышла на подиум в наряде Жана Поля-Готье, а через два года снялась в детском Vogue Enfants. В 15 лет Тилан подписала контракт с международным модельным агентством IMG Models.

Напомним, что Тилан Блондо поразила видом без макияжа и с мокрой головой: «Ты серьезно такая?».

Также Politeka писала, что Тилан Блондо подразнила пышными формами в тесном топе: «Выросла малышка».