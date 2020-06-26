У Національному банку вирішили скористатися сезонним зміцненням гривні до долара, щоб поповнити свої резерви

Так, в період з 22 по 26 червня національний регулятор вирішив підняти викуп валюти в чотири рази. Показник зупинився на рівні 424,5 мільйони доларів, хоча тижнем раніше він перебував на рівні 110 мільйонів, передає Politeka.

Уточнюється, що всього з початку року в Національному банку придбали 3 715,1 мільйона доларів. Продали валюти на 2 793,1 мільйона. Чиста купівля склала 922 мільйони доларів США.

Також ми писали, що курс валют в Україні 27 червня застигне перед новою атакою на гривню, якою буде боляче після вихідних.

Про це свідчить прогноз Нацрегулятора.

Так, долар заморозять на рівні 2670,02 гривень, проте вже у вівторок він впаде до 2669,22 гривні (-0,8 гривні).

Євро навпаки, сьогодні буде торгуватися за 2991,22 гривні, а вже в перший робочий день після вихідних розженеться і злетить аж до 29,95 гривні (+3,78 гривні).

Разом з тим у Національному банку стверджують, що десять російських рублів сьогодні можна буде купити за 3,847 гривні.

Нагадаємо, НБУ попередив про інфляцію, ціни й курс валют вдарять по кишенях українців: що потрібно знати.

Як повідомляла Politeka, долар рекордно обвалиться, топ економіст озвучив новий курс і дату: "Буде все гірше і гірше".

Також Politeka писала, що НБУ попередив українців про нові жорсткі правила грошових переказів: що буде з тарифами.