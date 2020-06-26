В Национальном банке решили воспользоваться сезонным укреплением гривны к доллару, чтобы пополнить свои резервы
Так, в период с 22 по 26 июня национальный регулятор решил поднять выкуп валюты в четыре раза. Показатель остановился на уровне 424,5 миллионов долларов, хотя неделей ранее он находился на уровне 110 миллионов, передает Politeka.
Уточняется, что всего с начала года в Национальном банке приобрели 3 715,1 миллион долларов. Продали валюты на 2 793,1 миллион. Чистая покупка составила 922 миллиона долларов США.
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Об этом свидетельствует прогноз Нацрегулятора.
Так, доллар заморозят на уровне 2670,02 гривен, однако уже во вторник он упадет до 2669,22 гривен (-0,8 гривен).
Евро наоборот, сегодня будет торговаться по 2991,22 гривны, а уже в первый рабочий день после выходных разгонится и взлетит аж до 29,95 гривен (+3,78 гривен).
Вместе с тем в Национальном банке утверждают, что десять российских рублей сегодня можно будет купить за 3,847 гривен.
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