В Национальном банке решили воспользоваться сезонным укреплением гривны к доллару, чтобы пополнить свои резервы

Так, в период с 22 по 26 июня национальный регулятор решил поднять выкуп валюты в четыре раза. Показатель остановился на уровне 424,5 миллионов долларов, хотя неделей ранее он находился на уровне 110 миллионов, передает Politeka.

Уточняется, что всего с начала года в Национальном банке приобрели 3 715,1 миллион долларов. Продали валюты на 2 793,1 миллион. Чистая покупка составила 922 миллиона долларов США.

Также мы писали, что курс валют в Украине 27 июня застынет перед новой атакой на гривну, которой будет больно после выходных.

Об этом свидетельствует прогноз Нацрегулятора.

Так, доллар заморозят на уровне 2670,02 гривен, однако уже во вторник он упадет до 2669,22 гривен (-0,8 гривен).

Евро наоборот, сегодня будет торговаться по 2991,22 гривны, а уже в первый рабочий день после выходных разгонится и взлетит аж до 29,95 гривен (+3,78 гривен).

Вместе с тем в Национальном банке утверждают, что десять российских рублей сегодня можно будет купить за 3,847 гривен.

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