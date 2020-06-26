Українські чиновники попередили про те, що найближчими днями буде підвищено прожитковий мінімум, а за ним усі інші соціальні виплати

Про це повідомляє «Главком».

Так, з першого липня буде розмір прожиткового мінімуму підвищиться до 2197 гривень. Це потягне за собою підвищення низки соціальних виплат.

Зокрема, прожитковий мінімум на одну людину становитиме 2118 гривень. Для дітей до шести років – 1859 гривень. Для дітей від шести до 18 років – 2318 гривень.

Працездатні особи будуть отримувати 2197 гривень, а особи, які втратили працездатність – 1712 гривень.

Розмір мінімальної зарплати залишиться колишнім – 4723 гривні. Він буде на цьому рівні до кінця року.

Разом з тим, з першого липня підвищать і мінімальну пенсію – вона буде становити 1712 гривень.

Також підніметься і розмір аліментів: для дітей до шести років – 929,50 гривень: для дітей від шести до 18 років – 1159 гривень.

Як повідомлялося раніше, президент Володимир Зеленський підписав документ, який передбачає підвищення виплат українцям.

Мова йде про закон "Про внесення змін у деякі закони України щодо підвищення соціальних гарантій для окремих категорій осіб" № 646, який Верховна Рада прийняла 2 червня 2020 року, повідомляє прес-служба Офісу президента України.

Розмір соціальної допомоги на дітей, над якими опікунство буде збільшено з 1 липня 2020 року.

Виплати зростуть з 2 до 2,5 прожиткового мінімуму, а виплати на дітей з інвалідністю - до 3,5.

Нагадаємо, виплати українцям злетять з 1 липня, хто і скільки грошей отримає.

Як повідомляла Politeka, доплати українцям продовжили, у Кабміні назвали суми і кого торкнеться.

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