Американська фітнес-модель Ана Чері показала всю себе під час пляжних розваг
Фітнес-модель родом з міста Анахайм отримала популярність в інтернеті завдяки своїй зовнішності, підтягнутій фігурі і її аудиторія продовжує збільшуватися. Тепер дівчина кожен день хвалиться жаркими фото з пляжу і захоплює фігурою, якій так багато приділяє уваги, пише Politeka.
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як відомо, в 2013 році дівчина отримала титул «Кибергерл місяця» журналу «Playboy», в 2015 року стала Playmate журналу «Playboy». При цьому Ана представляє продукцію для схуднення та бодібілдингу, привертаючи увагу до неї завдяки фото в білизна.
Тепер вона часто з'являється в мережі в одному бікіні і самих різних купальниках. Цього разу дівчина повеселилася на узбережжі в рожевому бікіні і показала підтягнуті форми:
«Просто грайте, займайте час своєї зайнятої життя, щоб робити те, що змушує вас посміхатися і відчувати радість. Хороших друзів💕🐬 # Щастя # Радість # Веселощі # Гра # Пляж # Океан», - написала Ана.
Шанувальники тут же відреагували:
«Білого бумба 👏👏👏👏👏», «Back гарний вигляд ззаду», «Ідеальна малятко❤️❤️», «Чудовий кадр позаду», «Ви прекрасні, дівчинка, 💋💋💋🌹🌹🌹💜💜💜», «Дуже туго», «Дамм смачно».
Зазначимо, Ана проводить час на пляжі, а також влаштовує тренування на природі. Щоб наочно демонструвати результат своїх занять, Ана виблискує кадрами з фотосесій, на яких з'являється в одному лише білизну, при цьому з кожним днем вбрання моделі стають все більш відкритими
Нещодавно Ана показала, як прикрилася білизною-ниточками, зовсім не приховує її фігуру. При цьому лише головне виявилося приховане за рожевими метеликами.
«Гей, ти вже бачив мій аккаунт OnlyFans ??!? Чого ти чекаєш? Ексклюзивний контент 🦋😈💓 і це єдине місце, де я відповідаю. Тепер приймаємо VIP-персон і еліти 🔥😈💕🦋 # Тільки # Вболівальники # Ганна Чері», - інтригуюче підписала дівчина.
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