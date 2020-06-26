Американская фитнес-модель Ана Чери показала всю себя во время пляжных развлечений

Фитнес-модель родом из города Анахайм получила известность в интернете благодаря своей внешности, подтянутой фигуре и ее аудитория продолжает увеличиваться. Теперь девушка каждый день хвастается жаркими фото с пляжа и восхищает фигурой, которой так много уделяет внимания, пишет Politeka.

как известно, в 2013 году девушка получила титул «Кибергёрл месяца» журнала «Playboy», в 2015 года стала Playmate журнала «Playboy». При этом Ана представляет продукцию для похудения и бодибилдинга, привлекая внимание к ней благодаря фото в белье.

Теперь она часто мелькает в сети в одном бикини и самых разных купальниках. В этот раз девушка повеселилась на побережье в розовом бикини и показала подтянутые формы:

«Просто играйте, занимайте время из своей занятой жизни, чтобы делать то, что заставляет вас улыбаться и чувствовать радость. Хороших друзей💕🐬 # Счастье # Радость # Веселье # Игра # Пляж # Океан», - написала Ана.

Поклонники тут же отреагировали:

«Бела бумба 👏👏👏👏👏», «Back красивый вид сзади», «Идеальная малышка❤️❤️», «Великолепный кадр позади», «Вы прекрасны, девочка, 💋💋💋🌹🌹🌹💜💜💜», «Очень туго», «Дамм вкусно».

Отметим, Ана проводит время на пляже, а также устраивает тренировки на природе. Чтобы демонстрировать наглядно результат своих занятий, Ана сверкает кадрами из фотосессий, на которых появляется в одном лишь белье, при этом с каждым днем наряды модели становятся все более открытыми

Недавно Ана показала, как прикрылась бельем-ниточками, совсем не скрывающим ее фигуру. При этом лишь главное оказалось скрытое за розовыми бабочками.

«Эй, ты уже видел мой аккаунт OnlyFans ??!? Чего ты ждешь? Эксклюзивный контент 🦋😈💓 и это единственное место, где я отвечаю. Теперь принимаем VIP-персон и элиты 🔥😈💕🦋 # Только # Болельщики # Анна Чери», - интригующе подписала девушка.

Напомним, что знойная модель Ана Чери посветила своими "черешенками" прямо на столе: "Десерт готов!".

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