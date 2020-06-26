Фітнес-модель Ана Чері порадувала шанувальників і блиснула головною гордістю в обтислому одязі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, модель позує в обтислому спортивному топі і ще більш тісних лосинах спиною на камеру, демонструючи ідеальні форми. Доповнювали образ зірки лише гарний макіяж. Вона розповіла передплатникам про нові надходження спортивного одягу і запропонувала їм ознайомитися з ним.

Однак шанувальники Чері більше звернули увагу на розкішний вигляд зірки, ніж на її слова.

«Гаряча штучка», «ідеальний ракурс», «вау, яке гаряче тіло», «красуня бомбезна», «дівчина з моїх снів», «ти дуже мила», «Чері, ти супербомба», «божественно красива», «цей погляд – просто ульот», - пишуть вони.

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На фото Чері позує в трусиках і топ зі стразами, які блищать. Образ красуня доповнила рожевими крилами метелика, а сама стояла на колінах, закривши очі від задоволення. Дівчина не соромилася демонструвати свою фігуру і навіть трохи вигнулась, щоб продемонструвати груди, завдяки чому фото вийшло максимально спекотним.

"Ти даси мені метеликів", - написала красуня під фото.

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