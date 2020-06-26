Одна з найзнаменитіших моделей, бізнесвумен Кайлі Дженнер показала, як веселиться на пляжі в модному бікіні

Схоже, модель не сумує і кожен день дивує мережу жаркими кадрами на відпочинку або у басейну. При цьому дівчина любить ділитися фото, зробленими саме на пляжі, на яких вона позує в різних нових купальниках.

цього разу молода бізнесменша і модель підкорила чином, извалявшись на піску після купання. Засмагла Кайлі не тільки приміряла стильне бікіні, більш схоже на дрібну кольчугу сірого кольору, але ще й доповнила літній образ прикрасами, акуратною крислатому солом'яним капелюшком і приховала нижню частину купальника легкою тканиною.

Фанати не змогли залишитися байдужими:

«Така апетитна👏😢», «Просто шикарна пані🔥👏😂», «Боже, яка ти ідеальна 🙌❤️», «✨✨💛💛 @ Кайлі Дженнер, ти просто приголомшлива», «ValJe валіде 😘😍 ♥ ️ ♥ ️ ♥ ️», «Я закоханий в тебе @kyliejenner Я хочу бути твоїм чоловіком і принести тобі сніданок у ліжко ... разом до старості», «Добре, Кайлі, красива дівчина», «Я знаю, що люди тимчасові ...... але вона буде моїм пріоритетом і буде моїм постійним ..... тому що кращі люди - це ті, хто залишається і залишається вірним, незважаючи ні на що .....», «@ kyliejenner невинність у тебе на обличчі ... це те, що я не можу насититися!».

До цього Кайлі постала перед фанатами без одягу і будь-яких прикрас. Спокуслива знаменитість вирішила прикрити груди рукою, а особа приховала за солом'яним капелюхом, але це не завадило фанатам захопитися чином Дженнер:

«Мені потрібно ще декілька приватних фотографій, щоб вивчити ці грудей, щоб я міг їх розпізнати 😌», «Це повинно бути обкладинка нового альбому Тревіса», «Не всі мають бачити це занадто багато тіла», «Як вона може бути такою блискучою», «Дайте мені їх побачити», «@tgaarciaa Мені потрібна твоя допомога, щоб зробити знімок, подібний цьому, в один прекрасний день !!», «Дуже красивий і чудовий вид», «Чорт візьми, я б хотів, щоб у мене була така фотографія, але усі мої фотографії начебто погані LOL», - написали шанувальники.

Схоже, дівчина епатує публіку кожен день, вихваляючись своїми формами в купальниках і нижній білизні без якого-небудь сорому і скромності. При цьому Кайлі часто показує, як веселиться без дитини і свого коханого. Дівчина вважає за краще проводити час з подругами на пляжі або біля басейну.

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