Одна из самых знаменитых моделей, бизнесвумен Кайли Дженнер показала, как веселится на пляже в модном бикини

Похоже, модель не скучает и каждый день удивляет сеть жаркими кадрами на отдыхе или у бассейна. При этом девушка любит делиться фото, сделанными именно на пляже, на которых она позирует в самых разных новых купальниках.

В этот раз молодая бизнесменша и модель покорила образом, извалявшись на песке после купания. Загорелая Кайли не только примерила стильное бикини, более похожее на мелкую кольчугу серого цвета, но еще и дополнила летний образ украшениями, аккуратной широкополой соломенной шляпкой и скрыла нижнюю часть купальника легкой тканью.

Фанаты не смогли остаться равнодушными:

«Такая аппетитная👏😢», «Просто шикарная дамочка🔥👏😂», «Боже, какая ты идеальная 🙌❤️», «✨✨💛💛 @ Кайли Дженнер, ты просто потрясающая», «ValJe валиде 😘😍 ♥ ️ ♥ ️ ♥ ️», «Я влюблен в тебя @kyliejenner Я хочу быть твоим мужем и принести тебе завтрак в постель ... вместе до старости», «Хорошо, Кайли, красивая девушка», «Я знаю, что люди временны ...... но она будет моим приоритетом и будет моим постоянным ..... потому что лучшие люди - это те, кто остается и остается верным, несмотря ни на что .....», «@ kyliejenner невинность у тебя на лице ... это то, что я не могу насытиться!».

До этого Кайли предстала перед фанатами без одежды и каких-либо украшений. Соблазнительная знаменитость решила прикрыть грудь рукой, а лицо скрыла за соломенной шляпой, но это не помешало фанатам восхититься образом Дженнер:

«Мне нужно еще несколько частных фотографий, чтобы изучить эти груди, чтобы я мог их распознать 😌», «Это должно быть обложка нового альбома Тревиса», «Не все должны видеть это слишком много тела», «Как она может быть такой блестящей», «Дайте мне их увидеть», «@tgaarciaa Мне нужна твоя помощь, чтобы сделать снимок, подобный этому, в один прекрасный день !!», «Очень красивый и великолепный вид», «Черт возьми, я бы хотел, чтобы у меня была такая фотография, но все мои фотографии вроде плохие LOL», - написали поклонники.

Похоже, девушка эпатирует публику каждый день, хвастаясь своими формами в купальниках и нижнем белье без какого-либо стыда и скромности. При этом Кайли часто показывает, как веселится без ребенка и своего возлюбленного. Девушка предпочитает проводить время с подружками на пляже или у бассейна.

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