Популярна російська телеведуча Анфіса Чехова похвалилася розкішними формами під час відпочинку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Ви помітили будь надзвичайно красиве у нас сьогодні море?» - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Чехова позує у відвертій білизні спиною на камеру, засвітивши гарне тату. Зірка задерла руки, підкресливши свої значні форми. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Ех, як красиво, і ви Анфіса просто прекрасні», «Взагалі не помічаю море на цій фотці», «та й погода шепоче) 🔥🔥ех, на морі охота», «Загоріла так😍 колір шкіри став, як у мене, як у мулатки🤗👩🏾‍🦱», «Дуже шикарне і тепле!!! Погода обалденная», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, 42-річна російська телеведуча Анфіса Чехова показала фігуру на пляжі в Сочі.

Красуня опублікувала свіжі знімки у своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в довгому легкому платті чорного кольору з напівпрозорими вставками.

Анфіса підфарбувала губи червоною помадою, зібрала волосся і сховала їх під кепку, а також одягла великі сонцезахисні окуляри. Зірка покрутилася на доріжці, щасливо посміхаючись в камеру. Примітно, що на задньому фоні можна побачити лежаки під парасольками, а також інших відпочиваючих, однак все увагу на дивного чоловіка в чорному, який з цікавістю спостерігав за Анфісою.

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