Популярная российская телеведущая Анфиса Чехова похвасталась роскошными формами во время отдыха
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Вы заметили какое необычайно красивое у нас сегодня море?» - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на снимке Чехова позирует в облегающем белье спиной на камеру, засветив красивое тату. Звезда задрала руки, подчеркнув свои внушительные формы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.
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«Эх, как красиво, и вы Анфиса просто прекрасны», «Вообще не замечаю море на этой фотке», «Да и погода шепчет) 🔥🔥эх, на море охота», «Загорела так😍 цвет кожи стал, как у меня, как у мулатки🤗👩🏾🦱», «Очень шикарное и теплое!!! Погода обалденная», - пишут они.
Как сообщалось ранее, 42-летняя российская телеведущая Анфиса Чехова блеснула фигурой на пляже в Сочи.
Красотка опубликовала свежие снимки в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в длинном легком платье черного цвета с полупрозрачными вставками.
Анфиса подкрасила губы красной помадой, собрала волосы и спрятала их под кепку, а также надела большие солнцезащитные очки. Звезда покрутилась на дорожке, счастливо улыбаясь в камеру. Примечательно, что на заднем фоне можно увидеть лежаки под зонтиками, а также других отдыхающих, однако все внимание на странного мужчину в черном, который с интересом наблюдал за Анфисой.
Напомним, Анфиса Чехова смело избавилась от белья и улеглась на пол ради пикантных кадров
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