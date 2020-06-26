Популярна російська виконавиця Анна Семенович похвалилася черговим перетворенням, здивувавши шанувальників

В цей раз Ганні вдалося вразити новим яскравим іміджем, опублікувавши стильне фото на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram, передає Politeka.net. Схудла знаменитість в стильному чорному платті з незвичайним футуристичним принтом.

Так, як відомо, Ганна намагалася все це час схуднути, тому кожне її фото дивує шанувальників і викликає цілу бурю в мережі.

«Яке щастя, що життя в Москві оживає, відкриваються вуличні ресторанчики і можна ввечері сидіти вдома на дивані, а зустрінеться з друзями і приємно провести час ❤️ А ще я хочу нагадати, що з 25 червня по 1 липня відбуватимуться вибори і вважаю, що це дуже важливий день для будь-якої країни. Я нещодавно дізналася що проголосувавши, можна отримати подарунок 🎁 до Речі, в цьому році з 25 по 30 червня можна буде проголосувати онлайн. Але якщо ви звикли голосувати на дільниці, як раніше, то можна це зробити 1 липня. #летопришло #жаранаулице #прзитив», - написала Семенович.

Шанувальники тут же відреагували:

«Забагато фотошопа. А так - симпатично)», «Прям один фотошоп😅😅😅 , куди його стільки», «Вибори пройдуть і знову почнеться карантин🤦», «Краще б без політики)», «Анна Семенович???», «На себе не схожі на цьому фото 💐», «На фото ви серйозна ділова леді, яку раптово зловив на вході хороший фотограф - зупинилася, посміхнулася і далі пішла 🔥🔥🔥», «Дуже красива🔥», «Нуз а чому так себе щопить, що не дізнатися, жах», «Професійний фотошоп☝️🔥», «Ось це фотошоп».

До цього ми повідомляли, що російська співачка Анна Семенович порадувала шанувальників, з'явившись перед камерою в образі суворої вчительки.

«Я буваю дуже різною, але образ пустотливою зарази, мій улюблений😉😂 Дівчинки, відмінну пісню нам подарував @nikolaibaskov 🤩 Знімайте смішні відео під пісню <Зараза>…», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на кадрах Семенович пробує на собі різні вбрання. При цьому на фоні грає пісня Баскова. У якийсь момент знаменитість з'являється в образі суворої вчительки, демонструючи значний бюст. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

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