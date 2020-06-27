Відома українська співачка Анна Корсун (MARUV) показала сміливі образи, похвалившись відпочинком

На фото Ганна позує в чорному закритому купальнику на мотузочках. Обрз зірка доповнила очками і капелюхом. Красуня на першому знімку стала на коліна на ліжку, спокусливо вигнувшись для фото. На другому кадрі Корсун вже трималася за свою талію, демонструючи фігуру, яку не соромилася показати. На третьому фото співачка майже повторила позу з першого кадру, тільки змінила положення рук. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Охолодження", - написала Анна.

Фанати поставили понад 10 тисяч лайків і написали коментарі:

"Розкішна", "Шикарна", "Класна", "Соковита", "Це гаряче", "Я хочу тебе, дитинко".

Раніше ми повідомляли, що українська співачка MARUV показала свій новий образ, у якому гуляла на пляжі.

На нових фото Ганна постала в слитном купальнику з розрізами. При цьому на одному з фото співачка наверх наділа сексапільну сітчасту сукню, на іншому - шовковий костюм (бежеві шорти і кофта). А доповнила такий зухвалий образ капелюх.

Повідомлялося, що 28-річна українська співачка Анна Корсун, відома як MARUV, збентежила відвертим образом.

Гаряча MARUV нанесла на тіло сріблясту фарбу і блискітки, витончено зігнувшись і недбало прикривши "стиглі персики" рукою. При цьому важко не помітити, що зірка залишила в кадрі кілька привабливих штрихів.

Нагадаємо, апетитна MARUV в бікіні безсовісно видала всі солодкі місця

А ще Politeka писала, що MARUV спантеличила розповнілий фігурою в чорному купальнику

Також Politeka повідомляла, що MARUV блиснула розтяжкою перед молодою красунею в одному ліфчику



