Украинская певица MARUV показала свой новый образ, который планирует использовать на будущих концертах

Не секрет, что все клипы звезды весьма эксцентричные и необычные. Специально для них она использует откровенные костюмы из латекса, блистает стройными ножками в необычной обуви с высокими и тонкими каблуками, а такэе дополняет образы ремнями, подтяжками и самыми разнообразными дерзкими деталями для пикантных имиджей, сообщает Politeka.

При этом, Анна прославилась благодаря своим танцам, которые с радостью демонстрирует во время своего пения. Девушка старается устроить целое шоу и сегодня ы разделе Стори в Инстаграм она показала, как занимается, исполняя новые элементы для своих номеров. Особым окончанием одного из выступлений станет необычная "изюминка".

Одна из девушек подтанцовки Анны будет позировать рядом с ней и делать вид, что "поклоняется госпоже", облизывая обувь. Конечно, это всего лишь постановка, но в разделе Стори кадры певицы немало впечатлили фанатов.

Ранее под небольшим роликом, представленным Анной в социальной сети Инстаграм, фанаты устроили настоящие споры. Многим не пришелся по душе наряд звезды - черный костюм, полностью обшитый блестками и скрывающий ее фигуру.

Других фанатов данные кадры разозлили поклонников своей схожестью с предыдущем, одним из самых популярных клипов Корсун.

«Танцуй вместе со мной под #IWantYou и самые крутые видосы я репосту к себе в сторис🙌 P.S. Когда будешь выкладывать в сеть не забудь отметить меня и поставить хэштэг #maruv», - написала Марув.

Поклонники тут же отреагировали:

«Билан в ноги упал чего🤣», «Ты такая клёвая!!!», «Пхахахах коп этот тупо умора», «Вилли Вонка? 😂😂», «Ну таааааакое», «Шлак», «Все классно, Вы очень нравитесь и мне и большому количеству людей но уже долгое время одна и та же песня с одними движениями.....пора уже что то новое придумать», «Где азиатка ?? Без неё никак :(( », «Как-то стремно очень!!!», «Одно и тоже, уже надоело», «Она здесь мужиковатая».

Напомним, полураздетая MARUV показала все свои умения на одном видео

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