Украинская певица MARUV показала свой новый образ из недавно представленного клипа

Не секрет, что все клипы звезды весьма эксцентричные и необычные. Несколько дней назад артистка представила новый клип, чем поразила публику и из-за чего же попала под волну критики в сети. В этот раз не только наряд Анны, но и ее песню высмеяли из-за однообразности и "скучного исполнения", сообщает Politeka.

Под небольшим роликом, представленным Анной в социальной сети Инстаграм, фанаты устроили настоящие споры. Многим не пришелся по душе наряд звезды - черный костюм, полностью обшитый блестками и скрывающий ее фигуру.

Других фанатов данные кадры разозлили поклонников своей схожестью с предыдущем, одним из самых популярных клипов Корсун.

«Танцуй вместе со мной под #IWantYou и самые крутые видосы я репосту к себе в сторис🙌 P.S. Когда будешь выкладывать в сеть не забудь отметить меня и поставить хэштэг #maruv», - написала Марув.

Поклонники тут же отреагировали:

«Билан в ноги упал чего🤣», «Ты такая клёвая!!!», «Пхахахах коп этот тупо умора», «Вилли Вонка? 😂😂», «Ну таааааакое», «Шлак», «Все классно, Вы очень нравитесь и мне и большому количеству людей но уже долгое время одна и та же песня с одними движениями.....пора уже что то новое придумать», «Где азиатка ?? Без неё никак :(( », «Как-то стремно очень!!!», «Одно и тоже, уже надоело», «Она здесь мужиковатая».

Отметим, в новом выпуске шоу с Катей Осадчей, MARUV представила зрителям свою новую песню под названием «I want you», которую записала совместно с Boosin. Во время общения с телеведущей девушка рассказала, что они с музыкантом сотрудничают давно и ранее записали немало песен не только друг для друга.

«Сегодня премьера #IWantYou в программе @svitsketv 😉», - написала под фото Анна.

Вот что ответили пользователи:

«Очень красивый образ 😍😍 Вам темный цвет отлично подходит», «Ви така гарна!!!! Чорний вам так пасує🖤🖤🖤🖤🖤», «Песня бомба!🔥🔥🔥 Давно ее ждала», «Cool 🖤😍», «Анечка, ты обалденная красоточка, вот что-то стрижка или укладка такая чуток простит или цвет?», «только ради тебя красавишны и будем смотреть🔥 зажги там,» «Goddess 👑 Лучшая роковая дамочка🔥❤️🔥».

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