Украинская певица MARUV показала свой новый образ на отдыхе и засветила лишнее

В этот раз, не так давно, певица решила показать свой небольшой отдых под Одессой. Снимки артистка опубликовала на своей странице в Instagram в разделе Стори. При этом не обошлось без казусов. На нескольких кадрах звезда засветила лишнее, сообщает Politeka.

Как известно, Анна активно демонстрирует поклонникам детали своих постоянных тренировок и репетиций. Сейчас же, во время карантина, звезда делится лишь домашними кадрами и фото из отдыха. При этом, похоже, карантин для Анны не прошел бесследно.

На новых фото видно, как она набрала лишний вес, и ее талия стала менее заметной. При этом, несмотря на попытки скрыть лишнее, во время ролика это все же удалось заметить – позируя в одном купальнике Анна показала, что ее фигура выглядит не так, как раньше.

Ранее под похожими фото, фанаты отметили: Анна заметно поправилась и лишний вес буквально "лезет через сеточку" и ей не мешало бы сбросить лишнее.

Не секрет, что все клипы звезды весьма эксцентричные и необычные. Специально для них она использует откровенные костюмы из латекса, блистает стройными ножками в необычной обуви с высокими и тонкими каблуками, а такэе дополняет образы ремнями, подтяжками и самыми разнообразными дерзкими деталями для пикантных имиджей.

При этом, Анна прославилась благодаря своим танцам, которые с радостью демонстрирует во время своего пения. Девушка старается устроить целое шоу. Ранее в разделе Стори в Инстаграм она показала, как занимается, исполняя новые элементы для своих номеров. Особым окончанием одного из выступлений станет необычная "изюминка".

Одна из девушек подтанцовки Анны будет позировать рядом с ней и делать вид, что "поклоняется госпоже", облизывая обувь. Конечно, это всего лишь постановка, но в разделе Стори кадры певицы немало впечатлили фанатов.

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