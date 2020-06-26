Український актор і комік Юрій Ткач, який бере участь у проектах «Квартал 95», вразив несподіваною зміною статі

Як передає Politeka.net, таке фото з'явилося в Instagram-акаунті артиста. (Щоб переглянути фото - просколльте вниз).

Ткач, очевидно, скористався одним з поширених додатків, і показав, як міг би виглядати, якби був жінкою. Артист опублікував два знімка: своє звичайне фото і його ж, після обробки, котоорая "перетворила" Ткача в жінку.

фото він додав хештегі: тітці Юра, киця, малятко.

Зазначимо, несподіване перевтілення просто приголомшило користувачів Мережі». Гумор Ткача багатьом припав до душі. В коментарях захвалили новоявлену «красуню».

«Вауууу, яка тьолочка», «Це шедевр», «Красива жінка дуже», «Вау, милашка», «Ой, не можу🙈 красуня😍», «😂😂😂 булочка», «Красотуля, Міс Села», «Ахахахахах, вам йде», «Красуня», «Без волосся ти смішний», «Помолодшав», «До біса гарна», "Юрина Ткач нічо так", "Нюша, це ти?", - пишуть фолловери артиста.

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