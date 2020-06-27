Відома українська співачка Соня Кей, племінниця легендарної артистки Софії Ротару, показала, як відпочиває влітку

Красуня на фото трималася за поручні сходів, що вели в басейн. Дівчина здалася в цей раз в чорному купальнику, який був настільки маленьким, що не вмістив одну грудь Соні. Зірка відкинула голову, а зібрала волосся в хвіст, роблячи цим фото максимально спекотним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Десь у раю", - написала лаконічно Соня.

Фанати поставили півтори тисячі лайків і написали кілька коментарів:

"Вам дуже здорово, а у мене сьогодні нерви тому що мені хтось дзвонив коли я вже сплю", "Класно", "Фантастика", "І я так хочу".

Раніше ми повідомляли, що племінниця Софії Ротару, молода співачка Соня Кей, показалася у вельми відвертому образі.

"Весільна сукня. Це було одне з, мабуть, двадцяти суконь, які я переміряла, перш ніж вибрала те саме. Так, це насправді складно вибрати саме те, про яке ти завжди мріяла", - написала Соня під фото.

Повідомлялося, що племінниця легендарної української співачки Софії Ротару Соня Кей показала ніжний, чарівний образ.

На фото красуня позувала в пишному чорному сукні з відкритими плечима. Соня вирішила цього разу не надягати білизну, а тільки велику сережку в лівому вусі, яка дістала майже до грудей.

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