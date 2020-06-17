Известная украинская певица Соня Кей, племянница знаменитой Софии Ротару, показала, как развлекается в свой медовый месяц

Не так давно молодая красотка сыграла свадьбу с Олегом Петровым, и сейчас влюбленные наслаждаются своим медовым месяцем. Соня поделилась кадрами своего отдыха в Инстаграм, пишет Politeka.net.

На коротком видео можно увидеть, как артистка плавает в бассейне на надувном плоту в виде розового фламинго. Певица одета в черный купальник, который позволяет ей продемонстрировать свою подтянутую фигуру. Волосы Соня решила поднять вверх, чтобы они не мешали ей отдыхать.

«Медовый месяц», - коротко подписала кадры звезда.

Ее поклонники тут же принялись комментировать видео.

«Фламинго тоже стройные!», «Вспомнилась песня розовый фламинго)», «Сладкого Вам медового месяца», «В медовый месяц молодым желаю провести время с пользой, удовольствием и веселым настроением. Пусть ваш медовый месяц вдохновит и наполнит вас новыми силами, бодростью, энергией, крепким здоровьем, яркими впечатлениями и хорошими эмоциями», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Соня опубликовала фото, на котором показала себя в черном купальнике, а волосы собрала в хвост. Рядом можно увидеть Олега Петрова, мужа красавицы, которая не так давно сыграла свадьбу. На нем одежды не было видно совсем.

"Души не стареют. Они или рождаются старыми, или остаются юными всегда", - написала Соня.

Напомним, племянница Софии Ротару без белья показала, чем покорила мужа-хоккеиста: "Настоящая принцесса".

Как сообщала Politeka, племянница Ротару перед свадьбой поразила экспериментами с внешностью, певицу не узнать.

Также Politeka писала, что племянница Ротару пошалила с молодым мужем в бассейне, личные кадры.