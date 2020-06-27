42-річна російська телеведуча Анфіса Чехова, мабуть, відкинула ідею схуднути і, не соромлячись, показує соковиту фігуру на відпочинку в Сочі

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких покрасувалася в новому червоному платті в дрібний білий горошок. "Пишний", з рюшами, верх, приталена середина з витонченим шкіряним паском і вільна спідниця до середини ікри зі спокусливим розрізом - вбрання красуні зірвало овації в коментарях.

Анфіса з коктейлем в руках приховала обличчя за великими сонцезахисними окулярами, і по всьому видно, що насолоджується моментом.

"А поки я тут відпочиваю, наш бренд @by.che.dress потихеньку піднімається від пандемії, і шиє нові красиві сукні і костюми! На мені як раз наша соковита горошкова новиночка😉 Розмір, як ви пам'ятаєте, 42-54 🍒", - поділилася в підписі зірка.

Деякі користувачі відзначили, що Анфіса набрала зайві кг за час карантину:

"Сукня просто вогонь❤️❤️❤️"

"Худнути, так і не стали? не завадило б...видно ж..." - "А що не так? У Анфіси дуже красива, жіночна фігура, стрункі ніжки. Навіщо їй худнути до кісток... щоб гриміти ними? Заздріть мовчки".

"Це плаття створено прям для цього фону 😁"

"Анфіса, ви як завжди чарівні🌺"

"Анфіса😁 у тебе шикарна фігура😘. Як контрабас ☝️"

Раніше ми повідомляли, Анфіса в чорному напівпрозорому платті розбурхала фото з пляжу. Родзинкою кадру став чоловік на задньому фоні, який з цікавістю спостерігав за ведучою.

"Чоловік позаду Вас))) не зводить очей 😂"; "Ви в купальнику виглядаєте краще, ніж в цьому платті😋"; "Ти так і не змогла перестати жерти🙈"; "Ех, заздрю 😊👍"; "Ви шикарні!", - відреагували користувачі.

Нагадаємо, Анфіса Чехова сміливо позбулася білизни і вляглася на підлогу заради пікантних кадрів

А ще Politeka повідомляла, що Анфіса Чехова несподівано показала свого головного чоловіка, особисті кадри