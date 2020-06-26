"Як з обкладинки!"

44-річна українська співачка Наталя Могилевська прикувала до себе погляди романтичним фото

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в чорній сукні зі спокусливим вирізом на грудях мало не до пупка.

Могилевська млосно розляглася, доторкнувшись пальцями до губ і блиснувши чудовими ніжками. Смокі-макіяж, призібране назад волосся і млість, якою пропритан цей чарівний кадр, зробили свою справу - користувачі розсипалися в компліментах.

В підписі Наталія розповіла про свій ідеальний літній вечір, не приховуючи романтичний настрій:

"Найчарівніший і романтичний час у році по праву належить літнім вечорам. Мій ідеальний літній вечір - це побачення з коханим чоловіком, під м'яку, ніжну боссанову з прохолодними дудками в жаркій пустелі... Мої дорогі, а який для вас кращий літній вечір?"

Шанувальники кинулися коментувати фото, не забуваючи нахвалювати зірку:

"Наталочко, на березі океану з коханим і келихом ігристого))❤️"

"Фотограф чарівник!"

"Ви просто бомба😘"

"Ідеальний літній вечір на вашому концерті!!!!❤️❤️❤️"

"Ви просто жіночий еталон ♥️💐🥀"

"Розкішна😍 Ніжки як з обкладинки!🔥"

Раніше ми повідомляли, Могилевська здивувала зовнішнім виглядом, наблизивши камеру впритул до обличчя. Шкіра зірки без єдиної вади.

«Така ніжна і промениста! Супер просто», «вау, зірочка наша», «вогонь фотки», «найкраща! Топ», «Ви красива, дуже ніжна і промениста красоточка з голлівудською посмішкою!❤️», - відреагували шанувальники.

Нагадаємо, що розпусна Могилевська без білизни засвітила зайве в образі медсестри: "Хто наступний на огляд?".

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