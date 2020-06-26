44-летняя украинская певица Наталья Могилевская приковала к себе взгляды романтичным фото
Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в черном платье с соблазнительным вырезом на груди чуть ли не до пупка.
Могилевская томно разлеглась, дотронувшись пальцами к губам и блеснув восхитительными ножками. Смоки-макияж, присобранные назад волосы и нега, которой пропритан этот чарующий кадр, сделали свое дело - пользователи рассыпались в комплиментах.
В подписи Наталья рассказала о своем идеальном летнем вечере, не скрывая романтический настрой:
"Самое волшебное и романтическое время в году по праву принадлежит летним вечерам. Мой идеальный летний вечер - это свидание с любимым мужчиной, под мягкую, нежную боссанову с прохладными дудками в жаркой пустыне... Мои дорогие, а какой для вас лучший летний вечер?"
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Поклонники кинулись комментировать фото, не забывая нахваливать звезду:
"Наташенька, на берегу океана с любимым и бокалом игристого))❤️"
"Фотограф волшебник!"
"Вы просто бомба😘"
"Идеальный летний вечер на вашем концерте!!!!❤️❤️❤️"
"Вы просто женский эталон ♥️💐🥀"
"Роскошная😍 Ножки как с обложки!🔥"
Ранее мы сообщали, Могилевская удивила внешним видом, приблизив камеру вплотную к лицу. Кожа звезды без единого изъяна.
«Такая нежная и лучезарная! Супер просто», «вау, звездочка наша», «огонь фотки», «лучшая! Топ», «Вы красивенная, очень нежная и лучезарная красоточка с голливудской улыбкой!❤️», - отреагировали поклонники.
Напомним, что развратная Могилевская без белья засветила лишнее в образе медсестры: "Кто следующий на осмотр?".
А еще Politeka писала, что Могилевская засветила бюст экстремально глубоком декольте, неожиданные кадры: «Неимоверная!».
Также Politeka сообщала, что Могилевская в лифчике пустилась плясать со шваброй, представляя Влада Яму: "Тоже лысенькая", видео.