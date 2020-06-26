"Как с обложки!"

44-летняя украинская певица Наталья Могилевская приковала к себе взгляды романтичным фото

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в черном платье с соблазнительным вырезом на груди чуть ли не до пупка.

Могилевская томно разлеглась, дотронувшись пальцами к губам и блеснув восхитительными ножками. Смоки-макияж, присобранные назад волосы и нега, которой пропритан этот чарующий кадр, сделали свое дело - пользователи рассыпались в комплиментах.

В подписи Наталья рассказала о своем идеальном летнем вечере, не скрывая романтический настрой:

"Самое волшебное и романтическое время в году по праву принадлежит летним вечерам. Мой идеальный летний вечер - это свидание с любимым мужчиной, под мягкую, нежную боссанову с прохладными дудками в жаркой пустыне... Мои дорогие, а какой для вас лучший летний вечер?"

Поклонники кинулись комментировать фото, не забывая нахваливать звезду:

"Наташенька, на берегу океана с любимым и бокалом игристого))❤️"

"Фотограф волшебник!"

"Вы просто бомба😘"

"Идеальный летний вечер на вашем концерте!!!!❤️❤️❤️"

"Вы просто женский эталон ♥️💐🥀"

"Роскошная😍 Ножки как с обложки!🔥"

Ранее мы сообщали, Могилевская удивила внешним видом, приблизив камеру вплотную к лицу. Кожа звезды без единого изъяна.

«Такая нежная и лучезарная! Супер просто», «вау, звездочка наша», «огонь фотки», «лучшая! Топ», «Вы красивенная, очень нежная и лучезарная красоточка с голливудской улыбкой!❤️», - отреагировали поклонники.

Напомним, что развратная Могилевская без белья засветила лишнее в образе медсестры: "Кто следующий на осмотр?".

А еще Politeka писала, что Могилевская засветила бюст экстремально глубоком декольте, неожиданные кадры: «Неимоверная!».

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