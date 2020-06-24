Популярная украинская исполнительница Наталья Могилевская сверкнула безупречной красотой на бэкстейдже
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Как макияж меняет людей. Я себя не узнаю», - говорится в сообщении.
Кроме того, Могилевская рассказала, что на тот момент находилась на фотосессии, но детали обещала рассказать позже. На фотографиях она демонстрирует невероятную красоту вблизи, позируя на камеру.
Горячая звезда фильмов "Квартал 95" полностью разделась и показала развлечения: "Богиня цветов"
Прорыв дамбы, нокаут курса валют и новая беда для украинцев – главное за ночь
Беда произошла с внуком Аллы Пугачевой из-за опасных развлечений, видео: "Вправляли кости..."
У Аллы Пугачевой отбирают ребенка, детали скандала: "Сами виноваты ‒ был срыв"
«Такая нежная и лучезарная! Супер просто», «вау, звездочка наша», «огонь фотки», «лучшая! Топ», «Вы красивенная, очень нежная и лучезарная красоточка с голливудской улыбкой!❤️», - пишут ее поклонники.
До этого мы рассказывали, что Наталья Могилевская похвасталась откровенным фото с молодым танцором
Певица Наталья Могилевская показала откровенное фото в объятиях молодого танцора.
На фото Могилевскую держит в крепких объятиях хореограф Алексей Бусько. Певица позирует в платье со слишком откровенным разрезом, из-за которого она даже засветила лишнее.
Отметим, кадр относится к видео-истории, которую Могилевская выпустила примерно неделю назад.
Напомним, что развратная Могилевская без белья засветила лишнее в образе медсестры: "Кто следующий на осмотр?".
А еще Politeka писала, что Могилевская засветила бюст экстремально глубоком декольте, неожиданные кадры: «Неимоверная!».
Также Politeka сообщала, что Могилевская в лифчике пустилась плясать со шваброй, представляя Влада Яму: "Тоже лысенькая", видео.