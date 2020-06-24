Звезда просто на высоте

Популярная украинская исполнительница Наталья Могилевская сверкнула безупречной красотой на бэкстейдже

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Как макияж меняет людей. Я себя не узнаю», - говорится в сообщении.

Кроме того, Могилевская рассказала, что на тот момент находилась на фотосессии, но детали обещала рассказать позже. На фотографиях она демонстрирует невероятную красоту вблизи, позируя на камеру.

«Такая нежная и лучезарная! Супер просто», «вау, звездочка наша», «огонь фотки», «лучшая! Топ», «Вы красивенная, очень нежная и лучезарная красоточка с голливудской улыбкой!❤️», - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что Наталья Могилевская похвасталась откровенным фото с молодым танцором

Певица Наталья Могилевская показала откровенное фото в объятиях молодого танцора.

На фото Могилевскую держит в крепких объятиях хореограф Алексей Бусько. Певица позирует в платье со слишком откровенным разрезом, из-за которого она даже засветила лишнее.

Отметим, кадр относится к видео-истории, которую Могилевская выпустила примерно неделю назад.

Напомним, что развратная Могилевская без белья засветила лишнее в образе медсестры: "Кто следующий на осмотр?".

А еще Politeka писала, что Могилевская засветила бюст экстремально глубоком декольте, неожиданные кадры: «Неимоверная!».

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