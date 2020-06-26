Відома модель і актриса Емілі Ратаковскі після зміни іміджу показала сміливий образ

На фото Емілі показує себе в білій сорочці, яку задерла, щоб зав'язати. Красуня доповнила образ розпущеним волоссям, які не так давно пофарбувала, і позувала на тлі яскравого сонця, тому просто світилася на знімках. Дівчина дивилася в камеру і трохи пограла перед об'єктив, щоб зробити кілька кадрів. Фото вийшли дійсно світлими і ніжними завдяки обраним ракурсам фотографа. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 3 тисячі лайків під фото і написали кілька коментарів:

"Це будуть мої улюблені", "Приголомшлива краса", "Люблю свою роботу", "Вау, відмінна робота, братан", "Твої тони, вони неймовірно прекрасні", "Верховний ангел", "Дивовижний портет".

Раніше ми повідомляли, що відома модель, актриса Емілі Ратаковскі показала свої форми з незвичайного ракурсу.

Модель славиться незвичайною фігурою і мініатюрними формами. При цьому дівчина любить вражати жарким видом в самих різних образах, рекламувати спідню білизну і хвалитися апетитним виглядом на відпочинку. Також Емілі не забуває ділитися домашніми селфи і цей раз не став винятком.

Лежачи на ліжку і показуючи свої форми в білій мереживній білизні, їй вдалося здивувати розміром грудей, адже він був зовсім несхожим на її сьогоденням.

Нагадаємо, кудлата Емілі Ратаковски приголомшила змінами у зовнішності, стала ще красивішою

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