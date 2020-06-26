Известная модель и начинающая актриса Эмили Ратаковски после смены имиджа показала смелый образ

На фото Эмили показывает себя в белой рубашке, которую задрала, чтобы завязать. Красавица дополнила образ распущенными волосами, которые на так давно покрасила, и позировала на фоне яркого солнца, поэтому прямо светилась на снимках. Девушка смотрела в камеру и немного поиграла перед объектив, чтобы сделать несколько кадров. Фото вышли действительно светлыми и нежными благодаря выбранным ракурсам фотографа. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти 3 тысячи лайков под фото и написали несколько комментариев:

"Это будут мои любимые", "Потрясающая красота", "Люблю свою работу", "Вау, отличная работа, братан", "Твои тона, они невероятно прекрасны", "Верховный ангел", "Удивительный портет".

Ранее мы сообщали, что известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски показала свои формы с необычного ракурса.

Модель славится необычной фигурой и миниатюрными формами. При этом девушка любит поражать жарким видом в самых разных образах, рекламировать нижнее белье и хвастаться аппетитным видом на одыха. Также Эмили не забывает делиться домашними селфи и этот раз не стал исключением.

Лежа на кровати и показывая свои формы в белом кружевном белье, ей удалось удивить размером груди, ведь он был совершенно непохожим на ее настоящим.

Напомним, лохматая Эмили Ратаковски ошеломила переменами во внешности, стала еще красивее

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