Известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски показала, как выглядит в домашнем виде и белом бикини

Модель славится необычной фигурой и миниатюрными формами, которые с удовольствием демонстрирует без лишнего смущения в самом разном виде. Девушка показывает себя часто без макияжа, укладок и одежды, предпочитая етественные образы, которые весьма интригуют фанатов, сообщает Politeka.net.

В этот раз Эмили предстала в простой белой майке на тонких бретельках, под которой нет белья, и в тон майке - белых бикини на крошечных завязках по бокам. Свои волосы модель оставила привычно небрежно распущенными.

При этом, чтобы одполнить свой жаркий вид, акцент которого выставлен на пятую точку, девушка похвасталась также украшениями - массивными кольцами с множеством сверкающих камней и серьгам-кольцам в комплект к ним.

Фанаты тут же прокомментировали увиденное:

«💜идеальная куколка», «такая соблазнительная богиня», «Шикарная дамочка в бельишке😍😘😋🍑🍆💦», «Поцелуй любви прекрасный ..... WOW», «Одна из самых плохих женщин на земле, плохая девочка», «Я тебя люблю», «Ах одна из многих красивых фотографий!», «Chat Schatz 💘,», «Красивая 🔥», «Всем смотреть на горячий видок», «мне это нравится», «Моя рука так и тянется к вам», - пишут поклонники.

До этого Эмили Ратаковски показала, как веселится с Беллой Хадид на пляже. Как известно, девушки известны благодаря своим стройным и подтянутым фигуром. Свои достоинства Эмили и Белла демонстрируют с легкостью и без смущения. Являсь моделями, одними из самых популярных в мире, девушки также любят эпатировать публику совместными появлениями.

Моделям удается поражать сеть не только на показах и во время вечеринок. Девушки также любят актиный отдых, поэтому уже не раз светились во время развлечений на пляже. На одном из таких фото Эмили и Белла показали, как веселились, разъезжая на скутерах у берега.

При этом обе красотки были в одних лишь черных бикини, удачно подчеркнувших их стройные тела. Фанаты сразу же отметили, что эти девушки "Ангелы, которым нравится шалить на пляже".

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