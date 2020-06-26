35-річна українська співачка Тіна Кароль засвітила відкрите декольте, що стало причиною бурхливих обговорень

Як передає Politeka.net, ролик з артисткою опублікували на одній з її фан-сторінок в Instagram (щоб подивитися відео, проскрольте вниз). Тіна з'явилася в жовтій сукні з глибоким вирізом спереду, що дозволило користувачам розгледіти її пишне багатство. Тим більше, Кароль присунула камеру впритул, як би спеціально роблячи акцент на розкішному бюсті.

Крім захвату, деякі користувачі висловили припущення, що у співачки силіконові груди і, мовляв, щось пішло не так.

"Не зрозуміла. Чи то силікон розшаровується на лівій груді, чи то тінь.😄"

"Навіщо сі*ки показувати"

"Тіна ви супер, обожнюю ваші пісні. Бережіть себе.❤️"

"Хороше вино-з роками стає краще 🍾🍷"

"Ти чудо😂"

"🚀 Бомба-ракета🤩"

"Найпрекрасніша, чарівна і неповторна, як же я тебе няшечка обожнюю. 😍"

Раніше ми повідомляли, Кароль розбурхала кадром у білій сорочці без нижньої білизни. Красуня відчувала себе під час зйомки розкуто і навіть грайливо. Співачка змахнула голову вгору так, що на обличчя впали хвилясті локони, і обдарувала публіку пустотливою усмішкою. Приємною "родзинкою" стала смужка оголеного тіла, яку видно в розстебнутій сорочці.

«Така дуже гарна😍», «спасибі за натхнення на те, щоб добре написати сьогоднішнє зно🔥», «Така сонячна🙈😻👑», «З самого ранку ласка на очах🤭😍😍», «Усмішка😍», «Щасливе сонечко❣️☀️», «Шалено красива🔥💕», - прокоментували користувачі.

Нагадаємо, Кароль розбурхала видом в "траурному" плаття:"Балан залишився в минулому".

Також Politeka писала, що розхристаний Дан Балан раптово перервав мовчання, фани Кароль дочекалися: "Тіна вагітна...".