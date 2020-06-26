35-летняя украинская певица Тина Кароль засветила открытое декольте, что стало причиной бурных обсуждений

Как передает Politeka.net, ролик с артисткой опубликовали на одной из ее фан-страничек в Инстаграм (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз). Тина предстала в желтом платье с глубоким вырезом впереди, что позволило пользователям разглядеть ее пышное богатство. Тем более, Кароль придвинула камеру впритык, как бы специально делая акцент на роскошном бюсте.

Кроме восторга, некоторые пользователи высказали предположение, что у певицы силиконовая грудь и, мол, что-то пошло не так.

"Не поняла. То ли силикон слоится на левой груди, то ли тень.😄"

"Зачем си*ки показывать"

"Тина вы супер, обожаю ваши песни. Берегите себя.❤️"

"Хорошее вино с годами становится -Лучше 🍾🍷"

"Ты чудо😂"

"🚀 Бомба-ракета🤩"

"Самая прекрасная, очаровательная и неповторимая, как же я тебя няшечка обожаю. 😍"

Ранее мы сообщали, Кароль взбудоражила кадром в белой рубашке без нижнего белья. Красотка чувствовала себя во время съемки раскованно и даже игриво. Певица взмахнула голову вверх так, что на лицо упали волнистые локоны, и одарила публику шаловливой улыбкой. Приятной "изюминкой" стала полоска оголенного тела, которую видно в расстегнутой рубашке.

«Такая сильно красивая😍», «спасибо за вдохновение на то, чтобы хорошо написать сегодняшние зно🔥», «Такая солнечная🙈😻👑», «С самого утра милости на глазах🤭😍😍», «Улыбка😍», «Счастливое солнышко❣️☀️», «Шалено красива🔥💕», - прокомментировали пользователи.

Напомним, Кароль взбудоражила видом в "траурном" платье:"Балан остался в прошлом".

Также Politeka писала, что расхристанный Дан Балан внезапно прервал молчание, фаны Кароль дождались: "Тина беременна...".