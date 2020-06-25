Украинская певица Тина Кароль восхитила образом в свободной рубашке без лишних украшений

Артистка не перестает будоражить поклонников стильным видом и новыми, весьма теплыми фото. В этот раз Тине певице удивить поклонников позитивным образом во время чувственной фотосессии - певица примерила лишь белоснежную рубашку без белья, да еще и оставила ту расстегнутой, пишет Politeka.net.

Так, на новом кадре Тина ярко улыбалась и даже посмеялась на камеру. при этом фанаты сразу же обратили внимание не только на ее счастливый вид, но и на идеальную прическу. Не секрет, что певица редко делает укладки, сильно закручивая волосы. Похоже, этот раз стал исключением.

Отметим, под похожим кадром Тина также позировала в рубашке, но выставила напоказ свою грудь. Певица в чувственном образе прикрыла грудь одной рукой, удачно скрыв лишнее от посторонних глаз. Фото было в черно-белом фильтре, а певица смотрела соблазнительно в бок. Фото получилось максимально жарким и сочным.

«Сколько лести😀», «Такая сильно красивая😍», «спасибо за вдохновение на то, чтобы хорошо написать сегодняшние зно🔥», «Такая солнечная🙈😻👑», «С самого утра милости на глазах🤭😍😍», «Улыбка😍», «Счастливое солнышко❣️☀️», «Вовремя проснулась😍😍😍🔥», «Шалено красива🔥💕», «что за лапочка ?😍💘», «Сильно красивая 😍😍», «Какая улыбка😍😍😍 Счастливая такая❤️❤️», «Вааааай❤😻😻😻», - написали фанаты.

Ранее на фан-странице Тины под кадром сказано, что продолжение съемок телесериала "Великі Вуйки" про жизнь и приключения гуцулов продолжается и Тина активно принимает в них участие.

При этом ранее сама Тина рассказала, что солнце, друзья-коллеги и творческая атмосфера – это то, чего так не хватало во время карантина. Творческая группа придерживается норм адаптивного карантина, поэтому на площадке не так много актеров, как обычно, но работа и шутки каждого из команды заряжают хорошим настроением.

"Мы с Юрой Горбуновым выросли на Ивано-Франковщине и уже давно дружим, у нас много общего. Поэтому на площадке "Великих Вуйок" я чувствую себя будто в семейном кругу"- поделилась впечатлениями от участия в проекте Кароль.

Напомним, Кароль взбудоражила видом в "траурном" платье:"Балан остался в прошлом".

Как сообщала Politeka, расставившей ноги Кароль досталось за один и тот же наряд: "Странно, что не в ночнушке".

Также Politeka писала, что расхристанный Дан Балан внезапно прервал молчание, фаны Кароль дождались: "Тина беременна...".