Відома модель Памела Андерсон показала себе в незвичайному літньому стилі

На фото Памела позує в маленькому сарафані, який ледь прикривав стегна красуні. Андерсон лягла на траву і розставила руки в бік, а ноги склала рівно. Зірка голову повернула від камери, показуючи своє світле волосся. Фотограф зняв красуню зверху і на знімку можна легко оцінити довгі ноги моделі, яка не соромилася їх показати. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати нічого не змогли написати під публікацією або поставити лайки, але так і хочеться сказати: "А де білизна?".

Раніше ми писали, що легендарна американська модель і актриса Памела Андерсон блиснула ідеальними формами у фотосесії без білизни.

«Тусуюся», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Андерсон позує лежачи на мотоциклі без білизни, прикривши значні форми рукою. Як можна помітити, фотографія зроблена в чорно-білому стилі, але, незважаючи на це, шанувальники зірки прийшли в повний захват.

Повідомлялося, що екс-учасниця групи "ВІА Гра" Міша Романова засвітила свої принади на пляжі.

На опублікованому фото співачка відпочиває на пляжі в Одесі. Вона позує на матраці біля самого моря, одягнена в обтягуючий купальник-боді оранжевого кольору. Наряд виявився настільки тісним, що "просвітив" всі пікантні подробиці на тілі красуні, а до того ж - схожий на обмундирування рятувальників. У такому образі дівчина переплюнула навіть Памелу Андерсон.

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