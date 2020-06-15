Известная модель, актриса, телеведущая Памела Андерсон предстала в красивом платье

Соблазнительная блондинка умеет удивлять публику в своем Инстаграм, пишет Politeka.net. Звезда опубликовала горячее стори, которое представляло собой архивное черно-белое видео.

На кадрах Памела позировала в "распутном" наряде. Платье обладало глубоким декольте, из-за чего грудь игриво выставилась из него. Модель на некоторых кадрах трогала себя за прелести.

Памела спустила с плеча бретельку, что придало образу пикантности.

Андерсон всячески извивалась, демонстрируя фигуру в самом выгодном свете.

Распущенные волнистые локоны делали образ немного романтичным.

На столе стоял начатый бокал, вероятно, с шампанским, из чего можно сделать вывод - Андерсон немного охмелела и фото стали более дерзкими.

Поскольку кадры были обнародованы в сториз, они не собрали лайков, возможно, пользователи сети завалили Андерсон комплиментами в личные сообщения, ведь она само совершенство.

Напомним, Памела Андерсон предстала в блестящем платье золотого цвета. Наряд был с открытой спиной и показал шелковую кожу звезды.

Длинные рукава платья роскошная Андерсон спустила с плеча. Модель задрала наряд, выставив напоказ стройные ножки. Памела ладошкой погладила коленку.

Ранее сообщалось, что Памела Андерсон позировала в узком платье, из которого выпирали большие объемы. Грудь "налилась" и, казалось, сейчас выпрыгнет из платья. Пикантные вырезы по бокам наряда придали образу еще большей развратности.

Андерсон всячески изгибалась, стоя возле микрофона.

Напомним, раскованная Памела Андерсон задрала платье и ослепила красотой: "Девушка-мечта"

Как сообщала Politeka, Памела Андерсон в прозрачном наряде не смогла скрыть упругие объемы: "Вот это поза"

Также Politeka писала, что тесное платье не справилось с увесистыми формами Памелы Андерсон: пришлось придерживать