Известная модель Памела Андерсон показала необычный нежный образ

На фото Памела Андерсон была в прозрачном черном пеньюаре, сидя на стуле. Красотка задумчиво смотрела в сторону, взявшись за голову руками. Звезда посветила не только соблазнительным телом, но и засветила лишнее, ведь грудь была ничем не прикрыта практически, поэтому можно увидеть что-то торчащее. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страниичку знаменитости.

На втором фото красотка уже была в белой рубашке и с большой сумкой на плече. Памела дополнила образ ярким макияжем и взялась за волосы, чтобы фото вышло более обворожительным.



Мужчины оказались счастливы от такого фото и написали множество комплиментов, а некоторые критиковали за неактивную позицию Андерсон:

"Это действительно не то время, так как мир разваливается, и вы так называемый активист, но, к сожалению, вы слишком заняты, чтобы публиковать странные фотографии в 51", "Если вам нужна проверка сегодня, вы прекрасны, и даже если вы этого не сделаете, это не изменится", "Даст фору 20-летним", "Как торчат", "Горячо".

Ранее мы сообщали, что известная модель, актриса, телеведущая Памела Андерсон предстала в красивом платье.

Звезда опубликовала горячее стори, которое представляло собой архивное черно-белое видео.

На кадрах Памела позировала в "распутном" наряде. Платье обладало глубоким декольте, из-за чего грудь игриво выставилась из него. Модель на некоторых кадрах трогала себя за прелести.

Напомним, неугомонная Памела Андерсон выгнулась в страстной позе, засветив лишнее

А еще Politeka писала, что Памела Андерсон покорила сладкими округлостями в неприличном платье

Также Politeka сообщала, что Памела Андерсон в прозрачном наряде не смогла скрыть упругие объемы



