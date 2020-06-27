Відома модель Кассандра Сьєнега, зірка Playboy, показала себе без в незвичайному образі

На фото Кассандра показує себе в прозорому мереживній сукні з величезним декольте. Як можна помітити, зірка не любить носити білизну, тому без скромності демонструє всі скарби перед камерою. Дівчина доповнила образ яскравим макіяжем, а сама вирішила зніматися з розпущеним волоссям. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати нічого не змогли написати у коментарях або поставити лайки, але так і хочеться сказати: "Ох, це божественно".

Повідомлялося, що відома мексиканська модель Кассандра Сьєнега (CJ SPARXX) кожен день вражає зовнішнім виглядом.

Кассандра розгорнув білу одяг і виставила напоказ пишні груди без білизни. Модель позувала, трохи зігнувшись.

Груди ледь не выставилась повністю, але тим самим фото і стало ще гарячіше.

Також на красуні були рожеві трусики. А образ завершували аксесуари.

Повідомлялося, що американська модель нижньої білизни Ебігейл Ретчфорд обрадувала шанувальників жарким фото.

Модель з'явилася в розкішному комплекті нижньої білизни, яка підкреслила її пишну фігуру. Дівчина ледь втиснула апетитну груди в червоний ліфчик, а маленькі трусики зовсім небагато прикрили інтимні місця. Образ вийшов завершеним завдяки поясу і панчіх.

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