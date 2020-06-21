Известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) похвасталась достоинствами в тесном бикини

Красотка практически ежедневно радует поклонников жаркими снимками в откровенных образах, пишет Politeka.net. Так, звезда опубликовала жаркое фото в сториз Инстаграм.

На снимке Кассандра предстала в цветном платке на голове и желтом бикини.

Ткань лифчика впилась в груди звезды так, что они даже подпрыгнули. Бюст, можно сказать, от одного неловкого движения мог оказаться наверху купальника. Тонкие бретельки добавляли пикантности образу: "Вот это дыни!".

Плавки натянулись на бедрах и сидели идеально.

Пышная грудь, тонкая талия, плоский живот и идеальные бедра - от этой фигуры нереально оторваться.

Также модель сделала красивый макияж с акцентом на пышные ресницы, а ее губы блестели от блеска.

Фото не получило открытой реакции от поклонников, но, скорее всего, звезду завалили приятными сообщениями в директ.

Напомним, Кассандра Сьенега распахнула белую одежду и выставила напоказ пышную грудь без белья. Модель позировала, немного согнувшись.

Грудь едва не выставилась полностью, но тем самым фото и стало еще горячее.

Ранее сообщалось, что Кассандра Сьенега надела облегающий топ, который подчеркнул достоинства без белья. Ткань натянулась на груди и вид у Кассандры был довольно горячий.

Модель надела маленькие шортики на высокой посадке, которые подчеркнули ее тонкую талию и пышные бедра.

Напомним также, что Кассандра Сьенега натянула на сочную грудь маленькие треугольники купальника.

Верх бикини на тонких бретельках едва держался и прикрывал пышную грудь.

Напомним, звезда Playboy Кассандра Сьенега заворожила божественным телом в прозрачном топе.

Также Politeka сообщала о том, что звезда Playboy Кассандра Сьенега выставила аппетитные "булочки" в бикини.

Politeka писала и о том, что звезда Playboy Кассандра Сьенега расставила ноги в прозрачном боди.