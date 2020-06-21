Известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) похвасталась достоинствами в тесном бикини
Красотка практически ежедневно радует поклонников жаркими снимками в откровенных образах, пишет Politeka.net. Так, звезда опубликовала жаркое фото в сториз Инстаграм.
На снимке Кассандра предстала в цветном платке на голове и желтом бикини.
Ткань лифчика впилась в груди звезды так, что они даже подпрыгнули. Бюст, можно сказать, от одного неловкого движения мог оказаться наверху купальника. Тонкие бретельки добавляли пикантности образу: "Вот это дыни!".
Плавки натянулись на бедрах и сидели идеально.
Счастливая Джамала стала мамой во второй раз: "Родился самый..."
ЗНО 2020: в Минобразования объявили о важных изменениях, «с понедельника…»
Муж Ивлеевой из "Орла и решки" Элджей устроил бесстыжие утехи в джакузи: "Фу, как Настя терпит?"
Массовый возврат денег на счета украинцев: кто и какую сумму получит с 1 июля на карточку "ПриватБанка"
Пышная грудь, тонкая талия, плоский живот и идеальные бедра - от этой фигуры нереально оторваться.
Также модель сделала красивый макияж с акцентом на пышные ресницы, а ее губы блестели от блеска.
Фото не получило открытой реакции от поклонников, но, скорее всего, звезду завалили приятными сообщениями в директ.
Напомним, Кассандра Сьенега распахнула белую одежду и выставила напоказ пышную грудь без белья. Модель позировала, немного согнувшись.
Грудь едва не выставилась полностью, но тем самым фото и стало еще горячее.
Ранее сообщалось, что Кассандра Сьенега надела облегающий топ, который подчеркнул достоинства без белья. Ткань натянулась на груди и вид у Кассандры был довольно горячий.
Модель надела маленькие шортики на высокой посадке, которые подчеркнули ее тонкую талию и пышные бедра.
Напомним также, что Кассандра Сьенега натянула на сочную грудь маленькие треугольники купальника.
Верх бикини на тонких бретельках едва держался и прикрывал пышную грудь.
Напомним, звезда Playboy Кассандра Сьенега заворожила божественным телом в прозрачном топе.
Также Politeka сообщала о том, что звезда Playboy Кассандра Сьенега выставила аппетитные "булочки" в бикини.
Politeka писала и о том, что звезда Playboy Кассандра Сьенега расставила ноги в прозрачном боди.