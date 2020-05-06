Американская светская львица Ким Кардашьян поделилась жарким образом в ярко-желтом купальнике

Так, в этот раз всемирно известная модель поделилась ярким фото на своей странице в социальной сети Инстаграм и поразила горячим видом. Не так давно Ким представляла образ в похожем купальнике, опубликовав стильный снимок, и вызвала бурю в сети. В этот раз горячий вид Кардашьян заинтриговал пользователей сети ничуть не меньше, сообщает Politeka.net.

39-летняя знаменитость подчеркнула пышные формы купальником, в котором когда-то засветилась во время пляжной прогулки. Она также сделала себе насыщенный макияж и заплела несколько косичек для того, чтобы сфотографироваться.

На лице Ким можно заметить ее излюбленный макияж, оттеняющий ее оттенок кожи. За несколько дней звезда представила много новых фото, что лишь подтвердило ее недавнее заявление.

После слов о том, что ей тяжело находиться на карантине с детьми и уделять себе время, супруг звезды забрал всех деток на ранчо, чтобы их мама отдохнула. Судя по фото знаменитости, Ким развлекается на славу без мужа.

До этого Ким позировала в топе, который расцветкой напоминал змею. Низ одежды был похож на юбку в цвет. Ким немного спустила наряд с бедер засветив лишнее.

На одном фото звезда предстала спиной к фотографу, вытянув руки перед собой. Ровная спинка, пышные бедра и тонкая талия - все это просто невероятно привлекает внимание.

Также нельзя не заметить, что волосы Ким также походят на расцветку змеи.

На втором снимке Кардашьян продемонстрировала пышный бюст, стоя вполоборота к фотографу. Знаменитость поднесла руку к лицу, засветив длинный маникюр. Макияж модели был сделан с акцентом на глаза. Ким смотрела в камеру, приоткрыв губы.

"Ядовитая", - подписала фото звезда.

За 15 минут пост собрал почти 400 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети написали массу комплиментов красотке, восхищаясь ее фигурой и макияжем: "Ох, какая красотка".

Напомним, жаркая Ким Кардашьян не успела одеться и засветила лишнее на домашнем фото.

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