Відома актриса Світлана Ходченкова, зірка фільмів "Квартал 95", показала себе в незвичайному ракурсі
На фото Світлана показала себе в топі і коротких шортиках, а доповнила образ стильними окулярами. Ходченкова спокусливо вигнулась, демонструючи перед камерою велике декольте. Волосся красуня залишила розпущеним, а в руках тримала чашку кави, при цьому посміхаючись на камеру. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати поставили майже 10 тисяч лайків і написали безліч коментарів:
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"Як завжди прекрасна", "Дуже позитивне фото, Світлана супер, як завжди", "Яке щасливе фото", "найкрасивіша , повітряна , нереальна", "Відмінно виглядаєте, Світлана)", "Красуня! Обожнюю", "Яскрава посмішка красива дама літо добре".
Повідомлялося, що російська актриса Світлана Ходченкова здивувала відвертим яскравим привабливим образом.
Ходченкова була одягнена в обтягуючі чорне плаття з розрізом на нозі. Вона трохи задерла сукню таким чином, щоб оголити свої стрункі ніжки. Актриса привітала з днем народження подругу, зазначивши, що захоплюється єю.
Раніше ми повідомляли, що російська актриса і зірка фільмів "Квартал 95" Світлана Ходченкова знову підкорила соціальні мережі своєю красою.
В умовах карантину відома актриса Світлана Ходченкова не забуває підтримувати зв'язок зі своїми шанувальниками, публікуючи щодня нові знімки.
Нагадаємо, довгонога блондинка з фільмів "Квартал 95" влаштувала небезпечні ігри з вогнем
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