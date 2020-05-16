Известная актриса Светлана Ходченкова, звезда фильмов "Квартал 95", показала соблазнительное тело

На фото Светлана позирует в черном кружевном пеньюаре и снимает себя в зеркало на телефон. Видна только верхняя часть тела и частично голова, но этого достаточно, ведь красотка спустила бретельку и показала самое сочное. Благодаря этому кадр получился очень соблазнительным и возбуждающим. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.





Фанаты ничего не смогли написать под фото или поставить лайки. Все из-за того, что Светлана опубликовала снимок в сторис Инстаграма.

Сообщалось, что звезда фильмов "Квартал 95" Светлана Ходченкова показала, как готовится к лету в условиях карантина.

В частности, Светлана Ходченкова показала своим подписчикам, как она занимается спортом перед началом съемочного сезона.

"Очень скоро мне все-таки придется снять пижаму, заменить ее на что-то более интересное и встретить лето. Поэтому я продолжаю подготовку к съемочному сезону не выходя из дома. Что для этого нужно: правильное питание и спорт, а точнее, бег. Кардио делаю с утра примерно 20 минут", - подписала она свежий снимок в своем микроблоге.

Ранее мы сообщали, что 37-летняя российская актриса Светлана Ходченкова, известная ролями в фильмах "Квартал 95", очаровала атмосферным фото, ради которого рискнула лишиться штанов.

Светлана опубликовала новое фото в своем микроблоге в Инстаграм, в котором предстала в соблазнительном образе. Босоногая актриса в черной майке расположилась на софе, подмяв одну ногу под себя, а другую выставив вперед. При этом звезда смотрела куда-то в сторону, немного задрав голову.

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