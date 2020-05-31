Известная актриса Светлана Ходченкова, звезда фильмов "Квартал 95", показала идеальный закат

На фото красотка позирует на ступеньках в белом платье, которое немного просвечивалось. Светлана дополнила образ пиджаком и часами на руках. Солнце заходило на фоне пальм и закрыло лицо Ходченковой, но это не сделало кадр менее красивым. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Завтра лето", - написала Ходченкова.

Фанаты поставили почти 10 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Какое летнее фото, дорогая", "Очень красиво", "У кого- то лето, а в деревне Гадюкино опять идут дожди...", "Светлана, ты прекрасна, даже невидимая", "ничего не видно, но знаю что по любому красивая", "Красива ты - в лучах заката!".

Ранее мы сообщали, 37-летняя российская актриса Светлана Ходченкова удивила откровенным образом с широко расставленными ногами.

Так, Светлана в одном лишь широком вязаном свитере, позабыв о штанах и, видимо, приличии, расположилась на краешке стула, эффектно расставив длинные ноги. Босоногая и растрепанная блондинка томно посмотрела в камеру, дотронувшись рукой ко лбу.

Сообщалось, что 37-летняя российская актриса Светлана Ходченкова потрясла откровенными черно-белыми снимками, сделанными на фоне роскошного вида за окном.

Светлана позировала в большом и пустом помещении с огромными окнами, за которыми раскинулся город. Ради эффектных кадров, звезда избавилась от штанов и осталась только в худи оверсайз.

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