Дворазова чемпіонка світу з бальних танців, головна красуня і переможниця "Танців з зірками" Олена Шоптенко розкрила секрет, який може врятувати стосунки

Хореограф у шлюбі з бізнесменом Олексієм Івановим вже чотири роки. За цей час Шоптенко навчилася майстерно вирішувати конфлікти і поділилася своїм головним рецептом.

Шоптенко зазначає, що багато хто часто намагаються вирішити конфлікт "на емоціях", будучи втомленими і голодними. А в тилу часто можна сказати не те. Більш того, в такому стані чоловік особливо вразливий.

Шоптенко радить уникати з'ясування стосунків, коли опановують емоції.

"Я намагаюся перечекати той момент, коли мною керують емоції. І коли я можу більш адекватно поглянути на ситуацію, є сенс проаналізувати те, що трапилося і поговорити вже в раціональному руслі. Щирість ніколи не зустріне опору. У спілкуванні з людиною можна просто розповісти йому про свої почуття. Причому як про хороших, так і поганих. І це нормально", - каже хореограф.

Шоптенко зазначила, що вона більш швидко відходиш ніж, чоловік, і тому саме вона частіше ініціює примирення.

"Якщо є вагомі аргументи, і я дійсно в це вірю, то тоді беру якусь сторону або ми знаходимо компроміс", - говорить вона.

Нагадаємо, Олена Шоптенко вийшла заміж за Олексія Іванова в 2016 році, через півроку після розлучення з танцюристом Дімою Дікусаром.

Олексій Іванов – колишній власник декількох рекламних агентств, співвласник приватної бібліотеки "Ботан".

З майбутнім чоловіком Олена познайомилася під час одного з робочих проектів. З моменту початку романтичних побачень і до весілля пройшло півроку. Пишного торжества пара не організовувала – вони просто розписалися в Загсі без свідків.

9 червня 2018 року Олена Шоптенко вперше стала мамою. Артистка народила сина вагою 3 370 гр і зростом 52 див. Новонародженого малюка назвали Олексієм, на честь батька.

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