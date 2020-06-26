Актриса Тетяна Кравченко, виконала роль Валюхи Будько в "Сватах", засвітилася зі своєю колегою по серіалу

Як передає Politeka.net, у мережі з'явилося фото, на якому усміхнені артистки позують поруч. Опублікували його на одній з фан-сторінок Кравченко. (Щоб подивитися - проскрольте вниз)

«З чудовою Олесею Железняк», - йдеться у підписі до фото. У «Сватах» вона грає Ларису Вікторівну Буханкіну, з якою Валюха почала вести бізнес.

Фото дуже порадувала фанатів серіалу і творчості актрис.

«Ви класні!!», «Дівчата ви такі класні і Ольга Миколаївна теж», «Красуні. Дивимося вас кожен день. Серії повторюються. Хочеться побачити нові. Чекаємо. Нові», «Улюблені дівчата! Ви - класні обидві», «Супер-Актриси», «Красуні ви найкращі актриси, і люди гідні поваги», «З вас приклад людям брати треба сваритися зі своїми чоловіками без матів!!!!», «Чудові актриси! Браво👏», «Улюблені мої дівчатка... здоров'я Вам і щастя», " Дві мої прекрасні запальнички!!! Дівчатка - веселушки", "Про,сестри гарлапановы,сказав будько", - пишуть вкомментариях.

Також не обійшлося і без питань про вихід нового сезону.

Зазначимо, серіал «Свати» виходить з 2008 року. У 2019 році почали знімати продовження, але все зупинилося за пандемії.

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