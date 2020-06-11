Российский актер Федор Добронравов, который известен по роли Ивана Будько в сериале «Сваты», сумел заработать на роскошный загородный дом в Подмосковье

В сети появилось фото дома с высоты птичьего полета. На фото видно двухэтажный особняк с большой ухоженной территорией. Возле дома построен бассейн и баня, а также качели для внуков актера. Известно, что Добронравов живет по соседству с актером Романом Мадяновым, который широко известен публике по роли в сериале «Солдаты». Вместе коллеги и соседи ездят на рыбалку.

Отмечается, что актер долгое время шел к успеху. Он начинал слесарем в Таганроге и лишь после учебы смог построить успешную театральную карьеру. Известно, что у актера есть двухкомнатная квартира в Москве, которую ему удалось купить по чистой случайности. Когда актер только переехал в Москву, ему приходилось жить в гримерке и подрабатывать дворником. Однажды в театр, где он работал, пришла женщина, которая срочно продавала квартиру по приемлемой цене. Актер получил от администрации театра ссуду на покупку жилья, которую в последствие выплачивал. После покупки квартиры Добронравов смог забрать из Таганрога жену и детей.

Как рассказывает сам актер, в загородном доме он отдыхает и восстанавливается после работы. Особенно много времени он проводит там после того, как в 57 лет пережил инсульт.

Напомним, что несчастный случай произошел с Добронравовым, съемки «Сватов» сорваны: что известно.

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