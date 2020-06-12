Российская актриса украинского происхождения Татьяна Кравченко, которая сыграла Валюху в сериале «Сваты», огорошила помолодевшим видом и новой прической

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-страницу звезды в Instagram.

«Всем доброй ночи», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Кравченко позирует во время съемочного процесса. Звезда явно помолодела, а новая прическа придает ей элегантности. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«Красавица», «Добрая! Талантливая! Искренняя!», «я вас обожаю», «Господи как я вас обожаю. Настоящая женщина», «такая искренняя, супер просто», - пишут они.

До этого мы писали, что актриса Татьяна Кравченко, которая сыграла Валюху в «Сватах», поразила новым образом.

В сети появилось фото, на котором актриса предстала с красивой прической, которую ей, вероятно, сделали в салоне. Звезда широко улыбалась и смотрела в кадр.

«Прекрасная. Всем хорошего дня», - подписали фото.

За час под снимком оставили почти 5 тысяч лайков, а в комментариях стали хвалить звезду за прекрасный внешний вид и красивую прическу.

«Вы отличная артистка!», «Какая красоточка, солнышко», «Танюшка! Красавица!», «Моя дочка говорит, что вы ее телевизионная бабушка) такая, как всегда хотелось. Добрая, заботливая, настоящая!», «Вы замечательная! Когда смотрю фильмы с Вашим участием всегда поднимается настроение. Живите, творите, будьте счастливы!», «Татьяна вы супер женщина, весёлая привлекательная. В сватах вы очаровательные. Побольше фильмов с вашим участием вы прекрасны», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Татьяна Кравченко показала свой самый любимый момент из сериала: «Тьфу, чучело!».

Как сообщала Politeka, Татьяна Кравченко набросилась на своего коллегу Добронравова, видео: "Тебе что-то не нравится?".

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