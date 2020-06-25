Зірка Instagram, модель Альона Омович, яку називають українською Кардашьян, розбурхала фото в басейні

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі, на якому продемонструвала витончену фігурку в червоному бікіні. Дуже крихітний ліфчик від купальника не зміг вмістити пишний бюст моделі, так що "близнючки" ненавмисно випурхнули та запаморочили голову тим, хто їх побачив.

Дівчина розташувалася в томній позі на краю басейну, зануривши ніжки у воду. Гаряча брюнетка підвела підборіддя і відвела одну руку назад, даючи можливість шанувальникам розгледіти її ідеальне тіло.

Примітно, що після обробки в графічному редакторі в небі з'явилася "хмарка" у формі серця, що, безумовно, додало емоційності цьому кадру.

В підписі зірка розповіла, як домогтися успіху в соцмережі, прорекламувавши групу блогерів, які займаються просуванням.

"Найкрутіший і найшвидший і найпотужніший спосіб просування свого instagram, це стати спонсором в гіві! Завдяки великій аудиторії ви можете просунути свій бізнес або особистий аккаунт", - повідомила Альона, у якої, до речі, вже 1,1 млн фоловерів.

Раніше ми писали, Омович показала оновлене тіло після пластики і розповіла про проблеми. На опублікованому фото модель позувала в чорному топі, який був скріплений спеціальною стрічкою, що фіксує пишний бюст. Дівчина лежала на дивані і показувала, як вона змінилася після операції.

"Я ЗРОБИЛА БІЛЬШЕ ГРУДИ. Багато хто вже здогадався, побачивши визираючий з-під одягу післяопераційний топ. ТАК! Але це була планова операція!", - пояснила модель.

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