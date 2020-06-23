Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала себя в смелом образе во время прогулки по столице Украины

На фото Алена позировала в леопардовом платье, показывая себя без белья. Омович стояла на балкончике с видом на Днепр, а сама в руках держала коктейль, которым наслаждалалсь, пока отдыхала. На улице был ветер и он задувал тоненькую ткань, которую надела звезда, благодаря чему фото вышли максимально соблазнительными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Очень атмосферные фото получились. Какая нравится больше всего? 1/2/3?", - написала Омович.

Фанаты поставили почти 8 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Вы такая красивая", "Ждем пост про операцию", "2 классная", "Лучше, чем вид на Нью-Йорк".

Ранее мы сообщали, что соблазнительная украинская Кардашьян показала сочные формы во всех ракурсах.

На кадрах Омович примеряет на себя разные купальники и красуется ими в зеркале. Среди показанных ею моделей был черный купальник с декором в виде сетчатых вставок и завязок на трусах, цельный красный купальник, больше напоминающий корсет, белый комплект с соблазнительными прозрачными вставками и еще один красный купальник – на этот раз раздельный.

Напомним, украинская Кардашьян потрясла влажными "булочками" прямо под дождем

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